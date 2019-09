Matteo Paris: “Obiettivo salvezza e, perché no, sognare qualcosa in più”

Terminata una stagione alla grandissima, quella che viene sarà impegnativa per la Gas Sales Piacenza Volley. Ne è convinto Matteo Paris, palleggiatore della squadra promossa in Superlega.

“La scorsa stagione è stata incredibile – ha esordito Paris nell’intervista ai microfoni di Telelibertà -; abbiamo dominato sia il campionato che la coppa Italia. Ora parte una bellissima avventura”. Una squadra ben rinforzata grazie al lavoro della società, spiega il numero 10: “Siamo tutti molto carichi e abbiamo lavorato tantissimo per affrontare la stagione”.

“Il primo obiettivo è la salvezza – prosegue Paris -; poi sta a noi fare un bel gruppo, lavorare bene e, perché no, sognare qualcosa in più. Obiettivo salvezza ma cercheremo di metterci al livello delle migliori”. Anche obiettivi personali, per il palleggiatore Gas Sales, per arrivare in campo sempre in forma e motivato, per lavorate tento e aiutare i compagni di squadra.