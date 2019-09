Che avvio di stagione per Asia Sassi! La piacentina torna da Malta con due ori

Si è aperta nel migliore dei modi la stagione della joudoka piacentina Asia Sassi: sabato 7 ottobre la campionessa Italiana è volata a Malta per prendere parte al 35th Malta International Judo Open, conquistando due medaglie d’oro. La giovanissima atleta della palestra Judo Shiai ha primeggiato nella categoria Cadetti -48 chilogrammi Under 18 e nella categoria Junior Under 21, vestendo i colori della rappresentativa nazionale Csen. Per lei, appena 15enne, è stata l’ennesima riconferma del suo talento.

