Giornata ricchissima dalla Serie D alla Terza Categoria. I risultati in tempo reale

Scatta oggi, domenica 8 settembre, la seconda giornata di campionato per le squadre piacentine di Serie D, Eccellenza e Promozione, mentre Prima, Seconda e Terza Categoria saranno ancora alle prese con i rispettivi turni di Coppa: per loro il campionato si aprirà domenica 15 settembre. Tutti i risultati in tempo reale saranno disponibili sul portale LibertaSport.

La domenica del calcio Dilettanti partirà alle 15 con la Serie D. Il Fiorenzuola di mister Tabbiani, reduce dalla vittoria interna con la neopromossa Breno è atteso dalla prima trasferta stagionale in casa dell’Alfonsine, mentre la Vigor di mister Adailton ospiterà al San Lazzaro di Carpaneto il Sasso Marconi Zola.

In Eccellenza il Nibbiano & Valtidone ha tutte le intenzioni di centrare il primo successo da tre punti sul campo del Formigine, mentre l’Agazzanese di Binchi è attesa dalla Sanmichelese. Fischio d’inizio fissato alle 15.30.

In Promozione la Castellana Fontana di mister Costa, dopo il pirotecnico 3-2 contro il Vigolo della prima giornata, tenterà di ripetersi in casa del Sorbolo. Vigolo che, con tutte le intenzioni di riscattarsi, riceverà il Carignano sul campo Puppo B di Borgotrebbia. Sete di rivalsa anche per la Pontenurese che, dopo la sconfitta all’esordio, vuole a tutti i costi i tre punti in casa del Tonnotto. Impegno esterno anche per il Gotico Garibaldina, che va sul campo del Pallavicino, e per l’Alsenese, con Franchi e compagni che incroceranno la Fidentina. Fischio d’inizio alle 15.30.

Come detto, ultima giornata di impegni di Coppa per le compagini di Prima Categoria, con le prime classificate che accederanno alla seconda fase. Stesso turno per Seconda e Terza Categoria, con quest’ultime attese dalle partite di ritorno. Per tutte fischio d’inizio alle 16.30.