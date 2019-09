Dalle 20.15 Zona Piacenza e Zona Calcio. Tra gli ospiti, Stefano Gatti

Torna questa sera dalle 20.15 l’appuntamento di Telelibertà dedicato al calcio piacentino. Dopo la splendida vittoria al Nereo Rocco con la Triestina, sarà ovviamente il 3-1 della squadra di Franzini al centro della diretta di Zona Piacenza, ancora una volta condotta da Corrado Todeschi e Laura Fregoni. Una serata che sarà l’occasione per analizzare a fondo queste prime tre giornate di campionato in cui i biancorossi hanno palesato nuovamente un gran carattere e la capacità di soffrire prima di piazzare i colpi vincenti. A rappresentare il club di via Gorra in studio ci sarà Stefano Gatti, presidente onorario, oltre a Pietro Rancati, dirigente biancorosso che si occupa di gestione del settore giovanile.

Dalle 21.15 invece, palcoscenico rivoluzionato e, oltre a giornalisti e opinionisti fissi, sarà tempo dei protagonisti del calcio dilettantistico nostrano con una nuova puntata di Zona Calcio. Sarà la serata dell’esordio in tv di Alessandra Carlà, neo miss Piacenza che dunque sarà la nuova co-conduttrice del contenitore interamente dedicato ai dilettanti. Tra gli ospiti della serata anche Luca Baldrighi, team manager del Fiorenzuola, mister Adailton, allenatore della Vigor Carpaneto, ma anche il ds del Nibbiano Valtidone e Alberto Lagori, direttore sportivo dell’Alsenese. Come sempre, ampio spazio al pubblico a casa che potrà interagire con gli ospiti in studio inviando messaggi tramite whatsapp al numero 3355438909 o attraverso la pagina Facebook di Zona Calcio.