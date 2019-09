Fossano battuto all’ultimo respiro: per il Piace i playoff sono realtà

Missione compiuta per il Piacenza Baseball, che trova a Fossano la vittoria che gli serviva per accedere ai playoff. Secondo posto in cassaforte quindi, ma quanta fatica contro un Fossano che si è opposto strenuamente ai propositi di vittoria biancorossi. I piemontesi hanno vinto addirittura gara 1 per 7-4, rischiando di inguaiare Piacenza costretto a scommettere tutto sulla partita del pomeriggio. E stavolta i ragazzi di Nieves non hanno sciupato l’occasione. Se al mattino si era rovinato tutto al settimo dopo aver condotto per due terzi di partita, al pomeriggio il margine guadagnato fin dai primi attacchi veniva strenuamente difeso fino alla fine. Sugli scudi i lanciatori: Molina per sette inning con Macak e Sanna a gestire gli ultimi assalti. Finiva 5-2 col fiatone ma tanta soddisfazione per un risultato prestigioso come i playoff.

Si comincerà subito il prossimo weekend contro i Dragons di Castelfranco Veneto. Sfida al meglio dei cinque incontri con ritorno in terra veneta sette giorni dopo. La vincente accederà al turno finale decisivo per la promozione in A2.