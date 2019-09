Stefano Gatti a Zona Calcio Piacenza: “Mi sento un uomo realizzato”

“Non ho sogni nel cassetto. Quello che ho e che sono riuscito a realizzare partendo dalle mie umili origini, credo rappresenti il sogno che coltivavo da ragazzino. Sono un uomo felice”. E’ soltanto uno dei passaggi più significativi della bella intervista che Stefano Gatti, presidente onorario del Piacenza Calcio, ha rilasciato in diretta nell’ultima puntata di Zona Piacenza Calcio. L’ormai tradizionale “interrogatorio” della conduttrice Laura Fregoni ha consentito di scoprire un Gatti diverso rispetto a quello ormai noto del numero uno biancorosso che si è raccontato a 360 gradi nel corso della serata che è stata occasione per analizzare a fondo il momento d’oro del Piacenza. Con Gatti, oltre ad alcuni risvolti della sua vita privata, si è ovviamente trattato dei temi caldi del Piace: il “caso Della Latta” sembra ormai destinato a rientrare e il centrocampista, in predicato di trasferirsi al Bari, da martedì 10 settembre, tornerà ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione di mister Franzini per la gara con la Fermana di domenica prossima.

“Ciò più ci ha infastidito è stato l’atteggiamento del Bari che ha scelto di contattare direttamente il giocatore senza passare attraverso la società” ha detto Gatti nel corso della puntata della trasmissione di Telelibertà. Con Gatti, presente anche il responsabile dell’attività di base biancorossa Pietro Rancati: “Osservare la panchina del Piace al Rocco è un orgoglio anche per noi – ha detto Rancati -: tre ragazzi cresciuti nel nostro vivaio aggregati alla prima squadra non è cosa da tutti i giorni”.

Dopodichè spazio a Zona Calcio, la trasmissione dedicata al calcio dilettanti. Questa volta, ad affiancare Corrado Todeschi alla conduzione c’era Alessandra Carlà, neo miss Piacenza che ha fatto il suo esordio in tv. Tra gli ospiti, oltre al portiere del Nibbiano Valtidone Dragos LUpescu che ha parlato della sua esperienza estiva nella rosa del Crotone, c’era anche il tecnico della Vigor Carpaneto Adailton. L’ex giocatore brasiliano si è raccontato a fondo: “Nostalgia del Brasile? La mia terra mi manca, ma ho scelto l’Italia perché credo che sia il posto migliore per la crescita di un tecnico”. A rappresentare il Firoenzuola c’era il team manager Luca Baldrighi che ha annunciato un imminente ritorno: “A breve il centrocampista Tunesi farà ritorno in valdarda”.

Per chiudere, spazio all’Alsenese del ds Alberto Lagori e del difensore Filippo Sbordi che hanno ovviamente analizzato l’avvio di stagione della matricola di mister Guarnieri, uscita sconfitta dall’ultimo match con la Fidentina dopo una grande prestazione che ha prodotto tanti rimpianti.

Zona Calcio e Zona Piacenza tornano lunedì prossimo dalle 20.15.