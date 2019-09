Operazioni di restyling terminate. “Non serve più un nuovo impianto”

Le operazioni di ristrutturazione dello stadio Garilli, teatro delle gare interne del Piacenza Calcio, sono finalmente terminate. Gli interventi, per i quali il Comune di Piacenza ha stanziato 910mila euro, comprendono la posa dei circa 13mila nuovi seggiolini, l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione, un nuovo sistema di videosorveglianza interno e spogliatoi all’avanguardia. Una imponente operazione di restyling che, a detta dello stesso sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, “esclude di fatto la costruzione di un nuovo stadio”: la casa del Piacenza Calcio continuerà ad essere il Garilli. Ma non è finita qui, dato che nei prossimi mesi la società biancorossa e lo stesso Comune hanno in mente altri importanti interventi: su tutti avvicinare le tribune al campo da gioco, con l’addio alla vecchia pista d’atletica.

