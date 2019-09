Domenica si corre sui sentieri di Valtrebbia e Valnure con le marce di Rallio e Rizzolo

Doppio appuntamento per gli appassionati di corsa e camminate nel prossimo fine settimana. Domenica, a Rallio di Montechiaro, va in scena la settima edizione della Marcia Amatoriale, organizzata dal locale circolo Acli in collaborazione con il Csi (Centro sportivo italiano). I podisti potranno scegliere fra tre percorsi che, dalla chiesa di Rallio, si snodano sui sentieri delle colline della bassa Valtrebbia per 5, 10 e 18 chilometri. La partenza è ad orario libero, dalle 7.30 alle 9.

Sempre domenica, ma nella bassa Valnure, si terrà la Marcia della Cascinotta, che avrà come punto di partenza e arrivo Rizzolo di San Giorgio. Ad organizzare questa manifestazione non competitiva è la squadra di corsa in montagna dei Lupi d’Appennino in collaborazione con la Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti). I tracciati, anche in questo caso saranno tre – 6, 12 e 20 chilometri – in gran parte su sterrato e nei boschi. Il via sarà libero dalle 7.30 alle 8.30.