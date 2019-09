Gran colpo per la Teco Corte Auto: ecco la lituana Paskauskiene

In vista del prossimo campionato di A1 di tennistavolo, la Teco Corte Auto Cortemaggiore ha completato il suo organico, affiancando ad atlete cresciute in casa giocatrici esperte. Dopo l’ingaggio della russa Sabitova, il club di Cortemaggiore ha ingaggiato la lituana Ruta Paskauskiene, una quarantenne dalla mentalità e dal braccio invidiabili. Il curriculum di Ruta comprende le partecipazioni alle Olimpiadi di Atlanta, Sydney e Pechino, 15 medaglie in ambito europeo, con 7 titoli, un argento e 7 bronzi, conquistati nelle gare di singolo, doppio e doppio misto. Inoltre, con la società di Berlino, Ruta ha vinto due coppe Ettu, massima espressione di un club a livello continentale, lo scudetto in Repubblica Ceca e Russia, e nel 2018 in Ungheria. La Teco riparte dunque da una base profondamente rinnovata.

“C’era l’esigenza di integrare le giovani Arianna Barani, Valentina Roncallo e Martina Nino con la classe e l’esperienza di elementi di spicco – ha affermato il presidente Ettore Dernini -. Siamo pronti ad affrontare l’ennesimo campionato impegnativo, dato che tutte le squadre schiereranno due straniere per un livello tecnico molto alto”.