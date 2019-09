Playoff al via per il Piacenza Baseball: oggi gara 1 con Castelfranco

In palio la promozione in A2

Il Piacenza Baseball cavalca il suo sogno, realizzato dall’ingresso ai playoff per la promozione in A2. Il primo delle cinque sfide previste è in programma oggi pomeriggio, sabato 14 settembre, al De Benedetti di Piacenza contro Castelfranco Veneto, con gara 1 alle 15.30 mentre gara 2 è fissata a domenica mattina alle ore 10. Arrivare fino a questo punto non era propriamente negli obiettivi societari, nonostante la consapevolezza di aver allestito una squadra competitiva. Una consapevolezza mantenuta anche nel difficile avvio di campionato, che ha visto i biancorossi perdere quattro volte di fila fino a scendere all’ultimo posto nella classifica del girone. Tanto lavoro e tanta autostima che hanno poi portato la squadra di Kevin Nieves a risalire imperiosamente la classifica fino al secondo posto, accedendo ai playoff. Affrontare il Castelfranco Veneto non sarà una passeggiata, come conferma anche lo stesso Nieves.

Il programma dei playoff prevede il turno di andata a Piacenza nel fine settimana (gara 1 sabato, gara 2 domenica) mentre il turno di ritorno è in programma fra sette giorni a Castelfranco Veneto con gara 3 fissata a sabato 21 settembre (ore 15). La serie si interrompe nel momento in cui una delle due squadre arriva ad ottenere la sua terza vittoria (al meglio dei 5 incontri). Pertanto, se necessario, si potrebbero aggiungere gara 4 e gara 5 nella giornata di domenica 22 settembre. Proseguendo, la squadra vincente incontrerà, sempre al meglio delle 5 partite, la vincente della semifinale tra Codogno (prima classificata) e chi, tra Buttrio e Reggio Emilia, si aggiudicherà lo spareggio che domenica assegna il secondo posto nel girone B.