Dopo due pareggi, in casa del Mezzolara la Vigor cerca la prima vittoria

Nuovo avversario bolognese per la Vigor Carpaneto che, dopo aver pareggiato 1-1 domenica scorsa al “San Lazzaro” contro il Sasso Marconi Zola, se la vedrà oggi con il Mezzolara nel match in programma alle 15 allo stadio “Zucchini” di Budrio e valido per la terza giornata d’andata del girone D di Serie D. I biancazzurri allenati da Martins Adailton arrivano carichi e determinati sostanzialmente per due motivi: archiviare definitivamente l’amarezza per il pareggio casalingo di domenica scorsa e inseguire la prima vittoria in campionato della stagione, sfumata anche all’esordio a Lodi sul campo del Fanfulla (2-2) nonostante il doppio vantaggio di una rete. Il Mezzolara è una compagine bolognese che per il sedicesimo anno consecutivo (il diciottesimo complessivo) affronta il campionato di serie D, rappresentando così una matricola storica per la quarta serie.

In casa piacentina, rispetto a domenica scorsa, oltre al lungodegente attaccante Federico Avanzini (2000), non ci saranno altri due under: il portiere Edoardo Belli e l’attaccante Antonio Piscicelli. In settimana, l’estremo difensore si è sottoposto a un’ecografia che ha evidenziato una lesione muscolare al retto femorale destro, con uno stop di circa 20 giorni. Al suo posto è stato convocato il portiere della Juniores nazionale Jordan Di Napoli (2001).