Piace, oggi la Fermana. C’è Della Latta, probabile ritorno alla difesa a tre

Quarta giornata del campionato di serie C e per il Piacenza è tempo di ritorno in uno stadio Garilli rinnovato dopo il rapido intervento di ristrutturazione che ha visto l’installazione di migliaia di seggiolini in tutti i settori.

Aspetti che importano fino a un certo punto a mister Franzini alle prese con “problemi” inediti: l’abbondanza di uomini e la varietà di scelte. Tutta disponibile infatti la rosa per il confronto odierno con la Fermana (ore 15). Stando alle indicazioni della vigilia però, il tecnico di Vernasca sembra orientato a puntare sulla difesa a tre vista all’opera nella seconda parte del vittorioso match del Nereo Rocco. A farne le spese, Sestu e Cattaneo che potrebbero partire dalla panchina. Curiosità sul destino di Della Latta, finalmente convocato dopo il rinnovo contrattuale e che potrebbe partire addirittura dal primo minuto al centro della difesa biancorossa.

Fermana reduce dal ko interno con la Feralpi Salò e che dunque al Garilli andrà a caccia di immediato riscatto. La squadra di Destro punterà forte sul suo tridente offensivo dove Bacio Terracino rappresenta l’uomo più temibile dell’undici marchigiano.

Queste le probabili formazioni in campo:

PIACENZA-FERMANA

PIACENZA (3-5-2) Del Favero; Milesi, Della Latta, Pergreffi; Zappella, Nicco, Giandonato, Corradi, Imperiale; Cacia, Paponi. (Bertozzi, Ansaldi, Borri, El Kaouakibi, Nannini, Bolis, Cattaneo, Marotta, Forte, Sestu, Sylla). All. Franzini

FERMANA (4-3-3) Palombo; Manetta, Comotto, Scrosta, Sperotto; Urbinati, Isacco, Mantini; Petrucci, Maistrello, Bacio Terracino. (Gemello, Mané, Rolfini, D’Angelo, Bellini, Iotti, Persia, Molinari, Ricciardi, Liguori, Tedone, Cognini). All. Destro

ARBITRO Pashuku di Albano Laziale (Barone/Tempestilli)