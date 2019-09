La piacentina Michelle Genovese in Calabria per le “Mini Olimpiadi” Coni

La giovanissima Michelle Genovese, portacolori del Karate Piacenza Farnesiana Acrobatic, ha superato la selezione regionale e quindi diventa titolare della squadra Emilia Romagna di karate Fijlkam che prenderà parte al trofeo Coni alla sua 5° edizione e che si terrà quest’anno a Crotone dal 26 al 29 settembre 2019.

Il trofeo Coni è una manifestazione multi sportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive di tutta Italia. La manifestazione viene organizzata in collaborazione con gli organismi sportivi del Coni e ha l’intento di valorizzare l’attività sportiva, dando risalto a quel “sano agonismo” che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva. L’obiettivo primario dell’evento è quello di far fare ai ragazzi l’esperienza della competizione, facendogli acquisire sicurezza in se stessi e abituandoli a vivere la gara in maniera sana preparandoli a quelle che potranno essere le sfide indirizzate verso le possibili sfide olimpiche future. Saranno presenti 5mila atleti provenienti da tutta Italia per più di 50 discipline sportive.

Grande soddisfazione da parte del maestro di Michelle Gian Luigi Boselli, dell’allenatore Pier Paolo Cagnoni e del tecnico Giorgio Livelli i quali, anche nelle precedenti edizioni, hanno avuto propri atleti piacentini in qualità di titolari di squadra e in particolare a Cagliari 2016, Senigallia 2017 e Rimini 2018.