Dalla Nazionale argentina alla Gas Sales Volley: “Qui per dare esperienza”

Buone mani, un palleggio rapido e quel guizzo tipico dei sudamericani: il palleggiatore argentino Maximiliano Cavanna, uno dei tanti nuovi acquisti di quest’anno della Gas Sales Volley Piacenza è il regista ideale per la formazione che ha in mente coach Gardini e che la prossima stagione si confronterà con il campionato di Superlega. Un elemento dalla grande esperienza internazionale, che farà valere sul campo le sue grandi doti tecniche. Il nuovo acquisto biancorosso, infatti, è dotato di quei colpi che faranno sicuramente divertire il pubblico del Palabanca, oltre ad essere un trascinatore in campo, capace di trasmettere ai compagni la giusta energia per affrontare al meglio tutte le sfide in programma durante la stagione.

Il nuovo regista biancorosso ha sempre militato nella massima serie argentina, ad eccezione di due esperienza estere fatte proprio in Italia: nella stagione 2012/2013 Cavanna ha giocato in Serie A2 con la formazione di Brolo e dal 2014 al 2016 ha vestito la maglia di Ravenna esordendo in Superlega. In Nazionale Cavanna vanta grande esperienza: il suo palmarès comprende un bronzo nel 2011 ai Giochi Panamericani e l’oro nel 2017 nella Coppa Panamericana.

“Ho sposato il progetto Gas Sales – ha affermato questa mattina Cavanna durante la presentazione – perché qui c’è tutto per vincere, in primis grandi giocatori. L’intesa con i compagni si sta affinando sempre di più, sono certo che questa squadra farà divertire. Sono qui per dare esperienza”.