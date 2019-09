Il presidente del Piace Marco Gatti: “Giù le mani da Franz e bomber Cacia”

“Questo massacro nei suoi confronti non ha senso, spero proprio finisca presto. Oltretutto, non sta scritto da nessuna parte che se al suo poste ci fosse Sarri, il Piacenza giocherebbe meglio. Io me lo tengo molto stretto, questo deve essere chiaro una volta per tutte”.

Sono le parole di Marco Gatti che, all’indomani del buon pareggio ottenuto dal suo Piacenza sul campo del Cesena, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni al quotidiano Libertà: una strenua difesa di mister Franzini che, secondo il numero uno biancorosso, non merita le critiche mossegli nelle ore immediatamente successive alla sconfitta rimediata con la Fermana. Il presidente ha inoltre difeso Daniele Cacia, anch’egli finito nel mirino di tifosi e critica. Il tutto, a due giorni dal match infrasettimanale con il Ravenna che vedrà nuovamente di scena il Piacenza allo stadio Garilli.

