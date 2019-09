Lyons accolti in Municipio. Nel frattempo prosegue la preparazione

Prosegue spedita la preparazione dei Lyons in vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione, il match di Coppa di sabato 5 ottobre contro Valorugby Emilia. Un piccolo antipasto di quello che sarà il campionato di Top 12, che vedrà i bianconeri scendere in campo al Beltrametti contro Rovigo. Nel frattempo la squadra allenata da Gonzalo Garcia è stata accolta in municipio al sindaco Patrizia Barbieri, per ricevere i complimenti del primo cittadino dopo i fasti della passata stagione. Una buona occasione per fare il punto sulla fase di preparazione.

GUARDA LE INTERVISTE