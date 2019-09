Paponi a Zona Piace: “Aspettiamo Cacia, giocatore formidabile”

“Aspettiamo Cacia perché non si tratta di un giocatore qualsiasi e non dite che non possiamo giocare assieme: posso giocare con Sylla, con Sestu, con tutti i miei reparti d’attacco e ovviamente con un giocatore come Daniele che ha segnato ovunque e la sua carriera parla chiarissimo”. Daniele Paponi è stato l’ospite d’onore dell’ultima puntata di Zona Piacenza, la consueta finestra del lunedì sera sulle vicende del Piace: l’attaccante anconetano, tre gol finora, ha parlato del momento dei biancorossi, ma è stato anche il protagonista del “terzo grado” cui la conduttrice Laura Fregoni ha sottoposto l’ex Parma. “Rifarei l’esperienza canadese perché all’esterno il calcio è vissuto in maniera molto differente – ha spiegato Paponi -: c’è più cultura sportiva ed è forse questo aspetto che cambierei del nostro calcio”.

Presenti in studio anche Daniele Moretti ed Emanuele Reboli, rispettivamente direttore tecnico del vivaio biancorosso e allenatore della compagine Berretti, oltre ovviamente al giornalista di Libertà Paolo Gentilotti.

Zona Piacenza, ma anche Zona Calcio con i dilettanti protagonisti della seconda trasmissione della serata di via Benedettine con Corrado Todeschi questa volta affiancato da Alessandra Carlà. Tra gli ospiti Fabricio Oliveira, difensore uruguagio del Fiorenzuola, Nicola Binchi, tecnico dell’Agazzanese e il brasiliano Joel Valim, estroso attaccante del Nibbiano Valtidone che ha spiegato i motivi del suo arrivo in Italia. “Avevo 23 anni e sono venuto alla ricerca delle mie radici, dei luoghi d’origine dei miei nonni, a Vittorio Veneto – ha spiegato il centravanti carioca – dopodichè ho scelto di restare e di tentare l’avventura calcistica in Italia. Cosa mi manca del Brasile? Le grigliate, per il resto l’Italia la sento come la mia seconda patria”.

Nell’ultima parte, spazio invece ad una delegazione da Chero, con il ds Maurizio Mosconi e gli attaccanti Lamberti e Fornaciari che hanno analizzato a fondo il campionato di Prima Categoria ancora agli inizi.

