Chi saranno i nuovi campioni? Rivincita tra Fanzini e Cremona. Rossi punta al titolo

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per le ultime gare di motonautica da circuito della stagione. A Bad Saarow, in Germania, domani e sabato si corre per i titoli di campione europeo nelle classi F350 e F500. La truppa piacentina della F350 presenta un delizioso derby a tre facce: quelle di Claudio Fanzini (campione in carica), di Massimiliano Cremona e Marco Malaspina. Non è scontato ma il podio se lo giocano proprio loro perchè gli avversari europei, seppur agguerriti, non hanno il passo dei “nostri” portacolori. Fanzini, alla ricerca dell’elica giusta, farà di tutto per rintuzzare gli attacchi portati da Cremona, secondo nel recente mondiale dove ha deciso il giro più veloce di “Fanz”, in una sorta di rivincita più che mai gustosa. Nel ruolo di terzo incomodo, Malaspina in grado di recitare un ruolo di primissimo piano. Da battere l’esercito europeo composto dal ceco Loukptka, dai tedeschi Hepner e Tempelhahn, dall’inglese Jillings e dall’ungherese Pfeil. Quattro le manches previste (una da scartare) per decretare il campione.

Nella F500 il caorsano Giuseppe Rossi punta decisamente al titolo. Nel corso della stagione, il nostro Giuseppone ha dimostrato di essere all’altezza della situazione e, assente ai Gran Premi in Ucraina e Repubblica Ceca, non ha potuto salire sul podio mondiale. Ma il suo scafo n. 66 viaggia fortissimo come quelli dell’ungherese Attila Havas, dello slovacco Marian Jung e del polacco Marcin Zielinski: il podio europeo, molto probabilmente, se lo giocano questo poker d’assi. Attenzione però anche allo slovacco Hencz, all’estone Aabrams, al bulgaro Marinov e al tedesco Kluge. In gara pure il lituano Armonas, l’austriaco Rosenleitner, il polacco Hareza e l’ungherese Csako. Anche qui quattro manche, si considerano le tre migliori ed eventualmente chi è andato più veloce: normalmente si viaggia fra i 150 e i 185 km/h.