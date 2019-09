L’Italia travolge il Canada: in campo anche il piacentino Andrea Lovotti

Anche il pilone piacentino Andrea Lovotti ha preso parte questa mattina, 26 settembre, alla scorpacciata di mete della Nazionale italiana di rugby ai danni del Canada, travolto 48-7. Per gli azzurri si è trattato del secondo match (dopo il successo all’esordio contro la Namibia) della fase a gironi della Coppa del mondo che si sta disputando in questi giorni in Giappone. Nel prossimo impegno del 4 ottobre Lovotti e compagni affronteranno il Sudafrica, ma nel frattempo ottengono il pass per la prossima rassegna iridata, in programma nel 2023.

