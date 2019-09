Piace, Franzini mette in guardia: “Il Carpi ha tanti elementi da Serie B”

Ha preferito concentrarsi sul big match di domani sera contro il Carpi, dribblando come il migliore dei fantasisti le domande sul caso Cacia, con il bomber calabrese non convocato dalla società per gli screzi con il presidente onorario Stefano Gatti. Mister Arnaldo Franzini, alle 20.45 al Garilli, dovrà fare a meno di uno dei suoi “punteros”, ma potrà contare sul resto della rosa, in serie positiva dopo il pareggio con il Cesena e la vittoria di mercoledì scorso con il Ravenna.

“Attenzione al Carpi – avverte il mister. -“Loro hanno digerito bene la retrocessione e verranno qui con la miglior formazione possibile, con elementi da Serie B. Noi però stiamo bene, ruoteremo qualche giocatore però manterremo l’assetto delle ultime buone prestazioni”. Probabile 11 titolare con Del Favero, Della Latta, Milesi, Pergreffi, Sestu, Nicco, Marotta, Corradi, Imperiale, Paponi, Sylla.

