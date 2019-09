La Vigor è a un bivio, oggi è sfida ad alta tensione con il Fiorenzuola

Il Fiorenzuola per proseguire l’inseguimento alla capolista Mantova dell’ex Brando, la Vigor per cercare di spazzare via le nubi di un avvio di torneo a dir poco tribolato che ha posto mister Adailton sul banco degli imputati. Obiettivi differenti, ma i tre punti che per entrambe le piacentine di serie D rappresentano affare vitale in vista del prosieguo della stagione. Dalle 15, al Pavesi, scatta il primo round tutto piacentino nel girone D di serie D ed è facile immaginare un forte afflusso di pubblico.

Non sarà in panchina mister Tabbiani che sconta la prima di due giornate di squalifica (sarà sostituito dal vice Cammaroto), in campo sembra profilarsi la conferma dell’undici osservato all’opera sul campo del Ciliverghe. Non sarà della gara Corbari, fuori causa per infortunio al pari di Contini.

Dall’altra parte, molto complicato far previsioni circa lo schieramento iniziale che intenderà adottare mister Adailton: le scelte ruoteranno intorno alla decisione di presentare o meno il tandem offensivo Rantier-Bruno. Queste le possibili formazioni, mentre qui l’intero programma e la classifica del girone D di serie D.

FIORENZUOLA-VIGOR CARPANETO

FIORENZUOLA (4-3-3) Battaiola; Oliveira, Bruzzone, Cavalli, Guglieri; Guerrini, Zaccariello, Amore; Tognoni, Piraccini, Arrondini. All. Tabbiani (in panchina Cammaroto)

VIGOR CARPANETO (4-3-3) Lassi; Brizzolara, Bini, Zuccolini, Barba; Rossi, Mastrototaro, Romeo; Galazzi, Rantier, Rivi. All. Adailton

ARBITRO Totaro di Lecce