Partenza col botto per Cortemaggiore: Cagliari battuto 4-1 all’esordio

Esordio col botto per la Teco Corte Auto Cortemaggiore che, alla prima giornata del campionato di Serie A1 di tennistavolo femminile, espugna il palazzetto del Quattro Mori Cagliari con il punteggio di 1-4.

Il club magiostrino, in attesa delle giovani Arianna Barani e Valentina Roncallo (impegnate in Nazionale Juniores) ha schierato Martina Nino e le new entry di quest’anno Ruta Paskauskinee e Valentina Sabitova. Incontro a senso unico, dove le due straniere in forza a Cortemaggiore hanno fatto la differenza, piazzando due doppiette che hanno poi spianato la strada alla vittoria piacentina. Grande soddisfazione in casa magiostrina in attesa della festa di sabato sera alle 20.30 per il trentennale.

I TABELLINI

CLAPA-SABITOVA 0-3 5-1/6-11/5-11

ENCEA-PASKAUSKIENE 1-3 6-11/7-11/13.11/12.14

WEJ JAN-NINO 3-0 11-9/11-6/11-8

CLAPA-PASKAUSKIENE 0-3 4-11/9-11/6-11

WEJ JAN -SABITOVA 0-3 8-11/7-11/7-11