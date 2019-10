Bakery Basket: “La spensieratezza dei giovani un punto di forza”

Ha smaltito la “sbornia” da post-vittoria con la corazzata Cento, cominciando già ad elaborare schemi e movimenti in vista della sfida di domenica in casa di Senigallia. Coach Federico Campanella, ospite assieme alla guardia italo-argentina Santiago Bruno della prima puntata della nuova stagione di Zona Sport, oltre a commentare la bella vittoria ottenuta domenica scorsa all’esordio in Serie B, si è concentrato sul prossimo impegno.

“Quella contro Sinigallia è una sfida da prendere con le pinze – ha aggiunto.- Stiamo parlando di un gruppo che si conosce già da parecchio tempo, e che può contare su elementi di qualità come Emiliano Paparella, Giacomo Gurini e Matteo Caroli, con quest’ultimo che la scorsa stagione ha giocato in Serie A1”. Campanella ha poi riservato parole al miele per i tanti giovani presenti nel roster biancorosso. “Contro Cento ne ho inseriti alcuni nei momenti chiave, e devo dire che tutti hanno risposto come volevo. Hanno quella dose di spensieratezza che può tornarci molto utile, specialmente in partite complicate”.

In attesa che partano anche i campionati di A2 di pallacanestro, di Superlega e Top12, nel corso della puntata condotta dal giornalista Marcello Tassi si è parlato della bella stagione del Piacenza Baseball, ad un passo dalla promozione in A2. In studio sono intervenuti i giocatori Matteo Capra e Simone Minoia. Nel finale spazio ai motori, con un focus sull’enduro: Remo Bertuzzi, vicepresidente del Motoclub Fornaroli, ha snocciolato i vari titoli vinti quest’anno, non nascondendo l’interesse del club per il pilota neozelandese Hamish MacDonald, fresco Campione del Mondo di enduro FIM 125cc nella classe Youth. MacDonald potrebbe presto aggiungersi alla scuderia di cui fanno già parte i campioni italiani a squadre Luca Marcotulli e Nicolò Mori, oltre al vicecampione del Mondo Alex Salvini.

Le repliche della puntata del martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Anticipazioni e notizie saranno disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Zona Sport. Venerdì prossimo, sempre dalle 20.30, nuova puntata dedicata agli appuntamenti del weekend.