Del Favero suona la carica: “Abbiamo trovato la condizione giusta”

Mattia Del Favero, giovane portiere titolare del Piacenza, carica i suoi in vista della prossima partita contro la Samb, in programma domenica 6 ottobre: “Sarà difficile però tutte le gare lo sono, noi ora abbiamo trovato la condizione giusta”. Poi parla anche della sua esperienza in biancorosso, “sicuramente positiva perché mi ha anche permesso di guadagnare la Nazionale”.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà