Prima uscita esaltante per l’Under 14, che conquista un importante trofeo giovanile

Dopo i test più che positivi con Lainate e Bassa Bresciana, arriva la terza uscita precampionato per la squadra Under 14 dell’Elephant Rugby Gossolengo, che questa volta ha preso parte ad un blasonato torneo: l’11esimo Trofeo Tant’ovale” che si è svolto a Verona.

In questa edizione erano 10 le società che si sono contese i trofei in palio: Verona Rugby (società organizzatrice), Valsugana Rugby Padova, Benetton Rugby, Modena Rugby, As Rugby Milano, Villorba Rugby, Rangers Rugby Vicenza, Elephant Rugby Gossolengo, Rugby Bergamo e Rugby Velate.

Ottima l’organizzazione vista in campo dai piacentini, che hanno saputo sviluppare un gioco alla mano in velocità e in grado di mettere in crisi da subito tutti gli avversari, ma sopratutto buonissima la difesa, che ha concesso solo una meta in tutto il torneo. L’Elephant torna da questa esperienza, oltre che con il trofeo per il primo posto della categoria 2006/2007, con la consapevolezza che il gruppo ha tutte le carte in regola per togliersi della gran soddisfazioni nel corso dell’imminente stagione. Prossimo appuntamento ufficiale il 5 ottobre a Gossolengo con il triangolare Cus Pavia-Elephant-San Donato .