A Zona Sport: Lyons Rugby, Assigeco Basket e giovani campioni di golf

Seconda puntata della nuova stagione di Zona Sport in onda questa sera su Telelibertà: alle 20.30 saranno il coach dei Lyons Gonzalo Garcia e il capitano Lorenzo Bruno a presentare il primo impegno stagionale dei bianconeri, con i leoni piacentini che domani affronteranno Valorugby Emilia nel primo turno di Coppa Italia.

Dalla palla ovale alla pallacanestro: negli studi di via Benedettine interverrà anche Gabriele Ceccarelli, coach dell’Assigeco Basket Piacenza che domenica scenderà in campo al PalaBanca per la prima giornata del girone Est di Serie A2: avversario Mantova. Oltre al tecnico biancorossoblu sarà tra gli ospiti anche Carlo Danani, giornalista di Libertà.

Nel finale spazio al golf e ai giovanissimi talenti piacentini Mattia Pagani e Riccardo Tosi, reduci da importanti vittorie in tornei internazionali e con la maglia dell’Italia. Assieme a loro il tecnico degli “azzurrini” Alain Vergari. L’appuntamento è alle 20.30 su Telelibertà, canale 98 del digitale terrestre. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda domani, sabato 5 ottobre, alle 9, alle 18 e alle 23. Anticipazioni e notizie saranno disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Zona Sport.