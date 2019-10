Dopo l’impresa contro Cento, la Bakery sfida Senigallia in trasefrta

L’impresa di domenica scorsa contro Cento è già stata archiviata: la Bakery Basket Piacenza è pronta a ripetersi anche sul campo di Senigallia, con palla a due in programma oggi alle 18. I biancorossi di coach Campanella si sono allenati duramente in settimana, preparando la sfida (valida per il secondo turno del girone C di Serie B) nel migliore dei modi.

Non sarà ad ogni modo una passeggiata espugnare il PalaSport di Senigallia: gli avversari ha perso all’ultimo respiro il primo match contro Rimini per 74-79, dopo aver condotto la sfida per i primi tre quarti. Per questo i marchigiani avranno tutte le intenzioni di riscattarsi di fronte al proprio pubblico. La squadra allenata da Foglietti propone un mix di esperienza e gioventù. I tre super veterani Pierantoni, Gurini e Paparella fanno letteralmente da chioccia per un roster che vede ben 4 under. Dai 21 anni di Moretti, ai 16 di Terenzi, passando per Valentini (1999) e Maiolatesi (2001). Insieme a loro tanti giocatori nel pieno del loro sviluppo come Giacomini, Cicconi, Caroli e Pozzetti. Una squadra che sa il fatto suo e che in casa offre il meglio del proprio potenziale.