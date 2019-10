Calcio dilettanti, tutti gli highlights del weekend. Ridolfi-Cossetti-Franchi: domenica da mattatori. VIDEO

Tutti gli highlights andati in onda nel corso dell’ultima puntata di Zona Calcio. Dalla vittoria del Fiorenzuola di rigore sul Calvina, al ko interno della Vigor con il Crema, passando per il successo targato Ridolfi del Nibbiano Valtidone fino alla nuova doppietta di bomber Franchi dell’Alsenese e al sigillo del solito Cossetti che ha timbrato i tre punti della Castellana Fontana a Montecchio. E ancora, il pari di prestigio del San Lorenzo con la Bobbiese e, per chiudere il pareggio tra Sporting e Sannazzarese, oltre al successo della Primogenita sul Bivio Volante.

