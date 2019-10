Mondiale: tre giornate di stop per Lovotti. Al suo posto convocato Zilocchi

Costa cara, ben tre giornate di squalifica, al rugbysta piacentino Andrea Lovotti l’espulsione rimediata durante il match di Coppa del Mondo contro il Sudafrica, poi terminata 49-3 in favore degli “Springbocks”. Stessa decisione è stata presa nei confronti dell’altro pilone azzurro Andrea Quaglio. Entrambi i giocatori, infatti, sono stati sanzionati per il pericoloso placcaggio a gioco fermo nei confronti dell’avversario Duane Vermeulen.

Lovotti salterà dunque il prossimo impegno del Mondiale, la sfida del 12 ottobre contro la Nuova Zelanda. Per il match contro gli All Blacks, il ct O’Shea ha quindi convocato, oltre a Danilo Fischetti, un altro piacentino: si tratta del 22enne Giosuè Zilocchi, attualmente in forza alle Zebre in Top12.