“Allarme amichevoli” in casa Rugby Lyons. Focus a Zona Sport

E’ “allarme amichevoli” in casa Rugby Lyons con i leoni piacentini che, a pochi giorni dall’inizio del massimo campionato italiano di Top12, hanno all’attivo solamente il test di due settimane fa contro Verona. A questo va aggiunta la sfida di Coppa di domenica scorsa con Valorugby Emilia, comunque troppo poco per una squadra che deve ancora conoscersi e soprattutto amalgamarsi. Se n’è parlato a Zona Sport, assieme al terza linea/ala Luca Petillo, intervenuto in studio assieme al giornalista Leonardo Piriti. “Serve tempo, e soprattutto ancora tanto gioco insieme, per definire l’identità di questa squadra – ha affermato uno dei tanti nuovi acquisti bianconeri -. Fortunatamente sabato, contro Noceto, giocheremo la seconda amichevole della nostra pre-season. Chi dei nostri mi sta impressionando di più? Joaquin Paz. E’ un fenomeno”.

Oltre alla palla ovale, spazio anche alla pallacanestro con il vice allenatore dell’Assigeco Basket Andrea Locardi, la guardia della Bakery Lorenzo De Zardo e il giornalista Carlo Danani ad esaminare le sfide dello scorso weekend. Finale con un focus sul tennistavolo femminile, con la Teco Corte Auto Cortemaggiore lanciatissima nel campionato di A1. Ospiti del giornalista Marcello Tassi, l’allenatrice Olga Dzelinksa e la pongista Arianna Barani.

