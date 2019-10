Della Latta: “Palla inattiva punto debole. Ci rilanceremo col Vicenza”

Da punto di forza della passata stagione a “croce” di quella attuale, le palle inattive sono forse il difetto principale di questo Piacenza. Un peccato visto che il trio Pergreffi-Della Latta-Milesi si sta dimostrando un vero muro difensivo per quanto riguarda le altre situazioni di gioco, ed è proprio uno degli interpreti, Simone Della Latta, a ribadire il concetto che il problema andrà risolto al più presto, quando analizza il momento attuale della squadra.

“Contro la Sambenedettese – afferma il centrocampista dirottato in difesa – abbiamo preso gol a ripetizione su palla inattiva, cosa che tra l’altro ci sta costando veramente tanti punti importanti. C’è dunque rammarico per la prestazione che abbiamo fatto, non si può uscire con una sconfitta dopo aver giocato come abbiamo fatto a San Benedetto. Come si migliora sulle palle inattive? Potrebbe anche essere una questione mentale – prosegue -, però non dobbiamo cominciare a fasciarci la testa in ogni situazione di gioco da fermo, altrimenti ogni volta ci sarà un rischio offensivo. Bisogna stare sereni e migliorare la fase difensiva tutti insieme cercando di essere molto più cattivi in certe dinamiche della partita”.

Della Latta, infine, si concentra sulla prossima sfida contro il Vicenza. “Può essere l’occasione per rilanciarci. Si tratta di una delle tante candidate in testa alla classifica, composta da giocatori di ottimo livello, però noi dobbiamo assolutamente fare risultato e sono sicuro che ce la faremo. Faremo sicuramente una grande partita, proprio come abbiamo fatto le ultime giornate, ma sarà importante tornare alla vittoria per non far allungare ulteriormente il Vicenza. Ovviamente il campionato è ancora lungo, ma siamo consapevoli quanto sia fondamentale rimanere attaccati al treno di vetta. La mia duttilità in campo? E’ importante sia per me sia per la squadra, per dare più soluzioni al mister. Con gli altri ragazzi mi trovo benissimo e rischiamo poco, c’è solo questo dettaglio delle palle inattive, ma credo che riusciremo a risolverlo presto”.