Ottima partenza per il Reggio Emilia a trazione piacentina: 4-1 al Milano

Parte con il piede giusto l’avventura del Tennistavolo Reggio Emilia a forte trazione piacentina nel campionato A2 maschile. Nella prima giornata, infatti, la formazione reggiana ha vinto 4-1 contro l’Aon Milano Sport, conquistando così i primi due punti della stagione.

A incidere nel match, la doppietta del magiostrino (e pluricampione d’Italia) Mattia Crotti, a segno in apertura contro Luca Manca (3-1) e in chiusura contro Fabio Mantegazza (3-0), a sua volta battuto 3-0 in precedenza anche dal castellano Stefano Ferrini nel terzo incontro di giornata. A completare il quadro dei punti reggiani, il successo del mantovano Damiano Seretti contro Alessandro Cicchitti (3-0) nel secondo duello. Non schierato, invece, l’altro magiostrino Luca Ziliani.

Nel weekend in arrivo, sabato prima delle due trasferte esterne consecutive per Reggio Emilia, di scena alle 20.30 nel derby emiliano di Modena contro la Villa d’Oro, capace di impensierire la quotata Marcozzi Cagliari nel match d’apertura terminato 4-2 per gli isolani. Per la squadra del presidente Paolo Munarini, una nuova prova dove si alza l’asticella tecnica e si possono dunque testare i cavalli del motore reggiano.