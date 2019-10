Milesi carica i biancorossi: “Col Vicenza voglio un grande Piace”

Fin dal primo pallone giocato insieme, Luca Milesi è sembrato un elemento in piena simbiosi con gli altri compagni in questo Piacenza Calcio. Il difensore vuole tornare alla vittoria con i biancorossi e cancellare la gara persa contro la Samb: “C’è rammarico per la sconfitta, abbiamo dimostrato di essere in un buon momento e di migliorare sotto il profilo del gioco, dobbiamo evitare questi gol su palle inattive che costano caro. Qui mi trovo bene con tutti i compagni, non solo quelli di reparto e sono sicuro che domenica contro il Vicenza vedremo un grande Piacenza”.

