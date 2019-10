La Bakery torna in campo: alle 21 big match con Chieti dell’ex Stanic

Dopo l’amara sconfitta contro Senigallia, la Bakery Basket Piacenza è pronta a riscattarsi davanti al pubblico amico. Questa sera, sabato 12 ottobre, alle 21 è in programma al PalaBakery il big match tra i padroni di casa e Chieti, una delle compagini più agguerrite del girone C di Serie B. Tra le fila degli abruzzesi figura una vecchia conoscenza che lasciato ricordi indelebili a Piacenza: Nicolas Stanic, pronto ad affrontare la sua ex squadra. Assieme a lui in altro ex biancorosso come Rezzano, che questa sera darà battaglia ai ragazzi di coach Campanella.

