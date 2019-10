A Correggio per uscire dalla crisi: per la Vigor parte la cura-Rossini

Parte oggi in campionato la nuova era-Rossini in casa Vigor Carpaneto. Dopo il terremoto che ha portato il presidente Rossetti a sollevare dall’incarico il brasiliano Adailton, oggi alle 15, i biancoazzurri viaggiano alla volta di Correggio in una partita delicatissima per i piacentini.

Situazione di classifica che si fa sempre più preoccupante, Bini e compagni ancora devono assaporare il sapore della prima vittoria stagionale. Difficile ipotizzare quali potranno essere le scelte del tecnico che dovrà fare a meno di Rossi che sconta l’ultima delle due giornate di squalifica rimediate dopo il rosso nel derby. Il modulo 4-3-3 potrebbe essere quello più probabile e che significherebbe l’esclusione di uno tra Rantier e Sa Sa Bruno. In caso di 3-5-2 invece, i due “vecchietti” dell’attacco potrebbero scendere in campo dal primo minuto ma l’ipotesi sembra piuttosto complicata.

Reggiani che invece viaggiano alla grande e che in classifica, dopo il successo a domicilio ai danni del Ciliverghe, possono vantare addirittura un prestigioso terzo posto, non male per una neo promossa. Queste le possibili formazioni delle due squdre:

CORREGGESE-VIGOR CARPANETO

CORREGGESE (4-5-1) Sorzi; Ghizzardi, Bertozzini, Casini, Calanca; Landi, Franchini, Mandelli, Valeriani, Carrasco; Saporetti. All. Serpini

VIGOR CARPANETO (4-3-3) Lassi; Confalonieri, Bini, Zuccolini, Barba; Romeo, Mastrototaro, Abelli; Rivi, Rantier, Galazzi. All. Rossoni

ARBITRO Galasso di Ciampino