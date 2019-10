L’imbattibile Vicenza per il Piace che non può sbagliare dopo il ko di S.Benedetto

Arriva una delle tre imbattute del campionato allo stadio Garilli dove oggi, dalle 17.30, il Piacenza sfida il Vicenza in un match valido per la nona giornata del girone B di serie C. Con Padova battistrada e la Reggio Audace che segue al terzo posto, per la squadra di Franzini è tempo di big match con la seconda della classe, reduce dal successo ottenuto ai danni del Cesena.

Gara da non fallire ad ogni costo per Pergreffi e compagni che, dopo il ko di San Benedetto del Tronto, non possono permettersi di perdere ulteriore terreno dalle prime della classe. Franzini, anche in questa occasione, può disporre dell’intera rosa a disposizione, eccezion fatta per il portiere Del Favero, impegnato con la Nazionale Under 21 del ct Nicolato: a guardia dei pali, per la seconda volta in stagione, ci sarà Riccardo Bertozzi. Confermatissimo il 3-5-2, l’assenza di un “baby” come l’estremo difensore ex Juve costringerà il tecnico di Vernasca a cambiare qualcosa sulla linea mediana dove troverà spazio Bolis. Davanti sono da valutare le condizioni di Paponi, capocannoniere del campionato, che accusa malanni di natura muscolare: in caso di forfait, sarà Cacia a completare il tandem con Sestu.

Tra le fila venete, il tecnico Domenico Di Carlo dovrebbe affidarsi all’undici capace di conquistare i tre punti lunedì scorso: in attacco, la coppia prescelta sarà quella composta da Marotta e dal piacentino Simone Guerra. L’ex Viterbese Vandeputte dovrebbe sistemarsi sulla linea dei centrocampista. Queste le probabili formazioni in campo:

PIACENZA-VICENZA

PIACENZA (3-5-2) Bertozzi; Della Latta, Milesi, Pergreffi; El Kaouakibi, Bolis, Marotta, Corradi, Imperiale; Sestu, Paponi. (Riccardi, Ansaldi, Borri, Zappella, Nannini, Nicco, Giandonato, Cattaneo, Forte, Cacia, Sylla). All. Franzini.

VICENZA (4-3-1-2) Grandi; Bruscagin, Cappelletti, Padella, Barlocco; Vandeputte, Rigoni, Cinelli; Giacomelli; Guerra, Marotta. (Albertazzi, Emanuello, Scoppa, Bizzotto, Arma, Liviero, Pasini, Zarpellon, Tronco, Bonetto, Zonta, Pontisso, Okoli, Saraniti). All. Di Carlo

ARBITRO D’Ascanio di Ancona