Doppio oro, con Francesca Trongone e Thomas Sassi, per la palestra Judo Shiai

La società piacentina Judo Shiai ha conquistato ancora due medaglie d’oro al “Trofeo Carola” Fijlkam Emilia Romagna tenutosi in provincia si Bologna lo scorso weekend. Gli atleti agonisti Francesca Trongone e Thomas Sassi hanno conquistato entrambi l’oro dopo aver disputato aspri combattimenti con atleti tra i più forti delle categorie presenti in regione. Due super risultati anche in vista del prossimo impegno agonistico, il “Trofeo Italia” in programma a fine ottobre a L’Aquila.

