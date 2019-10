Tutti in marcia tra i vigneti: domenica è in programma la “Borgovaltidone”

Tutti in marcia tra i vigneti. Domenica prossima, il gruppo podistico borgonovese in collaborazione con Federazione italiana amatori sport e Cantina Valtidone organizza a Borgonovo la “Borgovaltidone”. Si tratta di una corsa, ma non competitiva: niente classifica, dunque, solo divertimento. E i podisti potranno scegliere tra ben tre percorsi diversi: 6, 12 e 20 chilometri. “Il più corto gira attorno al paese – spiega Fabrizio Franzini, uno degli organizzatori -. Ma già quello da 12 porta sulle prime colline e il lungo da 20 arriva fino a Corano e Vicomarino, e quindi in mezzo ai vigneti”.

Belle strade e bei panorami, dunque, e anche un ricco ristoro alla fine con tanto di focaccia coi ciccioli e vini della Cantina Valtidone. E gli organizzatori hanno anche pensato ai bambini. “Abbinata a questa manifestazione – dice sempre Franzini – abbiamo organizzato anche una marcia per i ragazzi delle scuole primarie e per loro abbiamo preparato un percorso apposta da tre chilometri”. Non solo, grazie all’impegno del Rotary e alla generosità di alcuni negozianti, le classi che parteciperanno riceveranno oltre ad un piccolo premio di partecipazione anche materiale di cancelleria e buoni acquisto sempre per materiali di cancelleria da usare a scuola. “Questa marcia dei bambini è aperta a tutte le scuole primarie – ricorda Franzini – e l’anno scorso hanno partecipato ben 300 ragazzi”.

Il punto di ritrovo per chi vuole partecipare alla Borgovaltidone è fissato di fronte alla Cantina Valtidone, in via Moretta e la partenza è libera: dalle 8 alle 8.30 per la 20 chilometri; dalle 8 alle 9.30 per gli altri percorsi.