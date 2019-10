Torna il grande rugby, subito una big per la matricola Sitav Lyons

Dopo oltre due anni, è di nuovo tempo di massima serie anche per il rugby cittadino. Dalle 16 di oggi, sabato 19 ottobre, infatti, la matricola Sitav Lyons riceve la visita del Femi-CZ Rugby Rovigo Delta. Subito uno scontro ad alto coefficiente di difficoltà per i bianconeri che all’esordio trovano sulla loro strada la formazione vice campione d’Italia.

Veneti allenati da Casellato, anche in questa stagione il Top 12 sembra questione a due tra la squadra di Rovigo e il Calvisano. Potenzialmente esplosivo il fronte offensivo degli ospiti di oggi che, nel corso dell’estate, si sono rinforzati con gli innesti del trequarti Mennitti-Ippolito (dal Petrarca Padova), di James Ambrosini (dalle Fiamme Oro, ex Benetton Treviso), oltre a due stranieri interessanti come il pilone e la seconda linea sudafricani Mienie e Mtyanda. L’obiettivo dichiarato dei rossoblu è il 13esimo titolo di campione d’Italia, a quattro anni dall’ultimo trionfo.

Ancora un cantiere in costruzione quello bianconero che proporrà tra i veterani Leonardo Subacchi, centro e ormai bandiera dei Lyons. Il tempo delle parole è ora finito: non resta che scendere il campo e giocarsi al meglio le proprie carte. L’avversario è quello delle grandi occasioni, e il Beltrametti è pronto a ruggire per i propri Leoni.

SITAV LYONS PIACENZA: Borzone, Capone, Paz, Conti, Bruno (cap), Guillomot, Fontana, Parlatore, Bance, Petillo, Pozzoli, Pedrazzani, Rapone, Rollero, Acosta. A Disp: Cocchiaro, Grassotti Greco, Cemicetti, Bottacci, Via G, Via A, Subacchi. All: Garcia, Baracchi