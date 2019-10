Vis Pesaro già a un bivio, il Piacenza non può fare sconti al “Benelli”

Scatta la decima giornata del girone B di serie C anche per il Piacenza che, oggi alle 17.30, affronta al “Tonino Benelli” la Vis Pesaro. Classifica alla mano, il pronostico pende pesantemente dalla parte dei biancorossi, forti del terzo posto in graduatoria e, soprattutto, reduci dalla entusiasmante vittoria ottenuta nell’ultima giornata con il Vicenza.

I marchigiani navigano nei quartieri meno nobili di graduatoria a quota otto punti, frutto di due sole vittorie ottenute, l’ultima delle quali giunta l’8 settembre scorso con la Samb, dopodichè solo sconfitte e due pareggi con Fermana e Vicenza. Guidata da mister Pavan, la squadra vive ore piuttosto tese dopo il pesante ko di Verona e in settimana la società ha deciso di annullare ogni giornata libera per preparare al meglio la sfida con il Piacenza. Non saranno della partita i lungodegenti Botta e Tessiore, marcheranno visita anche il centrocampista Rubbo (lesione muscolare) e il portiere Golubovic.

Sul fronte piacentino, Franzini avrà a disposizione l’intera rosa, compresi Del Favero, assente con il Vicenza per rispondere alla convocazione dell’Under 21, e anche Paponi che ha recuperato dai malanni di natura muscolare dei giorni scorsi. Dunque, c’è l’imbarazzo della scelta per il tecnico di Vernasca che, anche in ottica dell’impegno infrasettimanale di mercoledì prossimo a Salò, potrebbe decidere di dare respiro agli elementi più impegnati. Non cambierà il modulo, con il 3-5-2 che rimane ormai il punto fisso di un Piacenza fino ad ora sempre più convincente sotto il piano del gioco. Giandonato e Cattaneo sono gli uomini che, più di altri, sperano in un rilancio attraverso una chance dal primo minuto. Queste le probabili formazioni:

VIS PESARO-PIACENZA

VIS PESARO (3-5-2) Bianchini; Lelj, Farabegoli, Gennari; Di Nardo, Ejjaki, Paoli, Voltan, Pedrelli; Malec, Grandolfo. (Ciacci, Campeol, Gianola, Romei, Adorni, Gabbani, Pannitteri, Tascini). All. Pavan

PIACENZA (3-5-2) Del Favero; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Zappella, Nicco, Marotta, Cattaneo, Imperiale; Paponi, Cacia. (Bertozzi, Ansaldi, El Kaouakibi, Borri, Nannini, Bolis, Giandonato, Corradi, Forte, Sestu, Sylla). All. Franzini

ARBITRO Feliciani di Teramo