Pergreffi capitano vero a ZC, il sindaco Pasquali entusiasta per Bobbio e la Bobbiese

“Probabilmente non ho caricato a dovere i miei compagni e non siamo riusciti ad esprimerci sul livello che avremmo potuto. Ne siamo consapevoli ma lo siamo anche del fatto che abbiamo di fronte due gare con Feralpi Salò e Padova che non possiamo sbagliare. L’errore di Pesaro costa caro in ottica classifica, ma non molliamo di certo la presa”.

Parole da capitano vero quelle di Antonio Pergreffi, totem biancorosso di un Piacenza che è uscito malamente dalla trasferta sul campo della squadra di Pavan e che è stato l’ospite d’onore di Zona Calcio Piacenza. Durante la trasmissione condotta da Corrado Todeschi e Laura Fregoni, il giocatore bergamasco si è sottoposto al consueto “terzo grado” che ha lasciato intendere quanto e quale sia la forza mora di un giocatore “arrivato dalla gavetta, quella vera, che ti consente di osservare le cose in maniera più equilibrata. Anche attualmente, nonostante il Piacenza e una famiglia numerosa, cerco di non abbandonare l’altra mia professione in ambito immobiliare” ha dichiarato ancora Pergreffi. In studio anche l’allenatore delle giovanili Davide Pinotti, figlio dell’indimenticato preparatore dei portiere Gian Nicola.

Finale di serata dedicata ai dilettanti con la Bobbiese protagonista. Non solo grazie all’ennesima tripletta di Matteo Burgazzzoli presente nello studio di Corrado Todeschi coadiuvato da Alessandra Carlà, ma anche grazie al contributo in diretta del sindaco Roberto Pasquali, entusiasta dopo il riconoscimento ottenuto dalla città trebbiense, “Borgo dei Borghi 2019”.

Celebrato a dovere con il team manager Luca Baldrighi e il centrocampista Michelangelo Amore il Fiorenzuola pigliatutto, il finale ha visto protagonisti anche Max Leccacorvi e Roberto Albertici, allenatore e ds della Spes Borgotrebbia.

Zona Calcio torna giovedì sera alle 21 per una edizione speciale dedicata al match infrasettimanale della squadra di Franzini.