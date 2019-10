La crisi dell’Assigeco a Zona Sport. Trema la panchina di Ceccarelli

Coach Ceccarelli a rischio esonero? E’ stato uno dei temi principali della puntata di questa sera di Zona Sport. La crisi dell’Assigeco Basket Piacenza (due pesanti sconfitte a fronte di una sola vittoria nelle prime tre gare di campionato) è stata ampiamente analizzata dagli ospiti intervenuti in studio.

L’impressione è che la sfida esterna con Imola, ancora a secco di punti, possa rappresentare il classico match da dentro o fuori per il tecnico dei piacentini: se dovesse arrivare un’altra sconfitta, infatti, la società di patron Curioni potrebbe optare per un clamoroso cambio in panchina. Nel corso della puntata ampio spazio anche a pallavolo e rugby, con l’analisi delle sfide del weekend appena trascorso.

Le repliche della puntata del martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Venerdì prossimo come sempre nuova puntata con la presentazione dei match in programma nel fine settimana.