Gas Sales, Nelli si presenta: “Onorato di rappresentare Piacenza”

Per Gabriele Nelli, opposto classe’93, è tempo di indossare la casacca biancorossa della Gas Sales Piacenza, dopo una lunga estate passata a vestire la maglia azzurra della Nazionale tra Nation League, qualificazioni olimpiche e di recente alla World Cup in Giappone.

“Sono molto contento di essere arrivato a Piacenza in questa società – ha dichiarato Nelli – e sono felice di ripartire a giocare in Superlega insieme a loro. Il campionato quest’anno è molto difficile, il livello tecnico si ulteriormente alzato e sono sicuro che ci sarà da divertirsi. Sono onorato di poter rappresentare la società: sicuramente, ogni volta che scenderemo in campo lotteremo sempre fino alla fine e gli avversari che arriveranno a giocare al Palabanca dovranno faticare per portare a casa la vittoria. Il gruppo è nuovo, ci troviamo bene e stiamo lavorando per trovare la giusta amalgama. Vogliamo portare in alto Piacenza”.

La conferenza di presentazione si è svolta nella mattinata di mercoledì 23 ottobre al Palabanca: erano presenti la presidente della Gas Sales Piacenza Elisabetta Curti, l’amministratore unico Vittorino Francani, Gabriele Nelli insieme al compagno di squadra Alessandro Tondo e Luca Rossetto, Group Ceoe General Manager di Casa.it.

“Gabriele Nelli, ha regalato emozioni a tutti gli italiani con la maglia della Nazionale durante l’estate – ha dichiarato Curti -. Abbiamo creduto in lui in tempi non sospetti e siamo sicuri che il trend positivo di questi mesi possa proseguire a lungo anche con la nostra maglia. Alessandro Tondo, invece, ha dimostrato grandi qualità umane e professionali l’anno scorso e si è saputo adattare a seconda delle necessità sia come centrale sia come opposto. È un giocatore sempre pronto a scendere in campo per aiutare i compagni; siamo contenti di averli entrambi nella nostra squadra”.

“Sono molto contento della riconferma e per questo ringrazio la presidente – ha aggiunto Tondo – la stagione passata è stata, a livello di risultati e di obiettivi personali, eccezionale. Spero di avere la possibilità di dare un apporto concreto alla squadra anche in questa stagione e lotteremo fino alla fine rendendo difficile la vita ai nostri avversari”.