Senza Paponi e Corradi, Piace di scena sul lago dell’airone Caracciolo

Undicesimo turno del campionato di serie C, nel girone B il Piacenza, reduce dal brutto ko di Pesaro, è di nuovo impegnato in trasferta. C’è una big, o presunta tale, come la Feralpi Salò sulla strada dei biancorossi. Gardesani partiti in avvio di stagione con i galloni di grande favorita, la formazione prima allenata da Zenoni, ora affidata a Sottili, ha incontrato difficoltà inaspettate ma che sembrano ormai superate.

Dunque, sfida complicatissima per gli uomini di Franzini che dovrà fare a meno di due pezzi da novanta della rosa: oltre a Paponi i cui malanni muscolari si sono riacutizzati nei giorni scorsi, anche Corradi non sarà tra i convocati del match il cui calcio d’inizio è previsto per le 20.45. Scelte obbligate per il tecnico di Vernasca che però può contare su almeno un paio di opzioni in alcuni dei ruoli chiave. Davanti, Sylla scalpita per una maglia da titolare, al pari di Sestu e di Cacia. Dall’altra parte, sarà chiaramente “l’airone” Caracciolo l’osservato speciale della serata. Queste le probabili formazioni:

FERALPISALO’-PIACENZA

FERALPI SALÓ (4-3-2-1) De Lucia; Legati, Rinaldi, Giani, Contessa; Magnino, Pesce, Scarsella; Ceccarelli, Mariorino; Caracciolo. (Liverani, Mordini, Travaglini, Guidetti, Altare, Bertoli, Carraro, Hergeligiu, Altobelli, Stanco). All. Sottili.

PIACENZA (3-5-2) Del Favero; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Zappella, Bolis, Marotta, Cattaneo, Imperiale; Sylla, Sestu. (Bertozzi, Ansaladi, Nannini, Borri, Giandonato, El Kaouakibi, Cacia, Forte). All. Franzini

ARBITRO Vigile di Cosenza