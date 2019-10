Domenica marcia per la Croce Rossa ad Agazzano

Tutti in marcia per la Croce Rossa ad Agazzano. Domenica 27 ottobre la Federazione italiana amatori sport e la Croce Rossa organizzano una marcia non competitiva. L’appuntamento è nella piazza principale di Agazzano e la partenza è libera, dalle 8 alle 9 del mattino. I fondi raccolti andranno proprio all’organizzazione di volontariato che si occupa dell’assistenza sanitaria e sociale.

“I soldi – spiega Andrea Motti, uno degli organizzatori – verranno utilizzati per l’attività che la Croce Rossa agazzanese svolge con due ambulanze e una settantina di volontari”.

Ma la solidarietà non è l’unico scopo dell’evento. “Questa marcia – sottolinea Motti – si chiama Memorial Charlie, perché Charlie era un nostro volontario che purtroppo è scomparso qualche anno fa e che noi non vogliamo dimenticare”.

I podisti potranno scegliere fra tre percorsi collinari di 6, 14 e 20 chilometri, principalmente su asfalto. Il ristoro finale sarà a base di pizza, cotta in forno a legna dai volontari del circolo Anspi.

