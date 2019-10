La campionessa Asia Sassi dichiarata “atleta di interesse nazionale”

Ancora soddisfazioni per la società Judo Shiai di Piacenza e per la giovanissima atleta Asia Sassi: la judoka piacentina è stata infatti dichiarata atleta di interesse Nazionale Fijlkam per il Judo. Un attestato che permetterà ad Asia di partecipare al progetto studente-atleta di alto livello, in quanto iscritta all’Istituto superiore Casali di Piacenza. Un plauso alla giovane campionessa è stato rivolto da tutta la dirigenza della società.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà