Iacopo Botto a Zona Sport: “Con Modena si punta a vincere”

“Contro Modena proveremo a rialzarci, dimostrando il nostro valore di fronte al pubblico piacentino. Sarà fondamentale avere pazienza e soprattutto essere più cinici nei momenti chiave”.

Ci ha pensato lo schiacciatore Iacopo Botto, ospite a Zona Sport, a suonare la carica in casa Gas Sales Volley Piacenza in vista dell’esordio stagionale al PalaBanca di sabato pomeriggio: i ragazzi di coach Gardini, sconfitti domenica scorsa alla prima uscita in Superlega, contro i “canarini” punteranno direttamente alla vittoria. “Abbiamo le armi per mettere in difficoltà chiunque” ha quindi assicurato Botto. Oltre alla pallavolo, nel corso della puntata condotta dal giornalista Marcello Tassi, sono stati presentati anche i match esterni di rugby e pallacanestro: in studio sono intervenuti la tre quarti ala dei Lyons Riccardo Capone e il giornalista Carlo Danani.

Dopodiché i riflettori si sono accesi sull’Ironman, massacrante disciplina praticata ad alti livelli anche da numerosi atleti piacentini, come il giovane Francesco Gualtieri e il veterano Loris Gerini (con quest’ultimo reduce dal Campionato del mondo che si svolgono ogni anno alle Hawaii).

Finale dedicato all’Associazione tennis Borgotrebbia, che ha intrapreso un importante percorso di crescita dedicato ai giovani. Ospiti i dirigenti Lorenzo Marchi e Filippo Bersani, con il responsabile tecnico (e maestro nazionale) Andrea Nociti e il giovanissimi tennista Valentino Marchi.

Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo come sempre nuova puntata dedicata all’analisi delle sfide del weekend.