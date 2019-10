Il PalaBanca riabbraccia la Superlega: alle 18 arriva il Modena di Zaytsev

A distanza di 566 giorni dall’ultima volta, il Palabanca riabbraccia la Superlega. Alle 18 di oggi, sabato 25 ottobre, la Gas Sales Volley Piacenza affronta, nell’anticipo della seconda giornata, Modena (con diretta su Rai Sport). Dopo l’amaro esordio di domenica scorsa in casa della Lube Civitanova campione d’Italia, i biancorossi sono pronti a debuttare di fronte al proprio pubblico. Comune denominatore in questo avvio di campionato è il fatto di affrontare un’altra corazzata. Modena è stata costruita per poter viaggiare ai piani altissimi in tutte le competizioni in cui è impegnata, senza dimenticare che all’esordio in campionato ha sconfitto Padova.

A Civitanova conferme sono arrivate da Gabriele Nelli, vero e proprio bomber e per lunghi tratti della gara vero e proprio trascinatore, mentre già da oggi si attende di vedere in campo il vero Dragan Stankovic, che non può essere quello visto contro la Lube. E ancora: in cerca di conferme il giovane Scanferla, più che positivo al debutto in Superlega e ora chiamato a dare continuità alla sua crescita. Passi in avanti si attendono di vedere, poi, dal regista Cavanna: mani e idee non si discutono, si chiede maggiore continuità nell’arco della gara. Innumerevoli le stelle presenti tra le fila canarine, in primis Zaytsev e gli ex Holt e Kaliberda.

Non dovrebbero esserci novità, almeno inizialmente, in fatto di formazioni. Coach Gardini, che affronta per la prima volta da tecnico in Italia la sua ex squadra con cui ha vinto parecchio da giocatore, dovrebbe schierare la stessa formazione vista in campo domenica scorsa. In via di recupero anche il libero Fanuli, bloccato nelle settimane scorse da un problema muscolare.