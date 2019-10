Calcio dilettanti: Fiorenzuola, arriva Ciceri, testa-coda per il Nibbiano

Tutti in campo alle 14.30 oggi, alla stessa ora il portale Libertasport.it offrirà come ogni domenica la possibilità di seguire in tempo reale l’andamento delle partite del calcio dilettantistico.

A cominciare dalla serie D dove è ancora tempo di speranze di aggancio alla vetta per il Fiorenzuola che, dopo l’ennesima vittoria ottenuta a scapito del Lentigione domenica scorsa, riceve al Comunale il Fanfulla dell’indimenticato ex giocatore e allenatore, Andrea Ciceri. Sarà invece impegnato ad Alfonsine la Vigor Carpaneto che ancora è a caccia del primo successo stagionale e dunque di punti che possano consentirle di dare avvio ad una scalata di classifica ora non più prorogabile.

In Eccellenza, la battistrada Nibbiano Valtidone viaggia alla volta di Cittadella per un confronto, sulla carta, dal pronostico che pende pesantemente in favore dei ragazzi di Mantelli. Dopo il successo nella tana del Rolo invece, l’Agazzanese prova a dare ulteriore ossigeno alla classifica: per farlo, sarà obiettivo-tre punti in un confronto che può essere già considerato per la lotta salvezza con il Borgo San Donnino che segue i granata a distanza di due sole lunghezze.

Sono invece tre i punti di vantaggio che la Castellana Fontana, capolista di Promozione, vanta sul Terme Monticelli. I ragazzi di Costa difendono la vetta nel testa-coda con il Basilicastello, mentre promette spettacolo il derby tra Gotico Garibaldina e Alsenese. La Pontenurese è a caccia di riscatto nella sfida al domicilio del Noceto, mentre il Vigolo ospita il Salsomaggiore.

In Prima Categoria, la Bobbiese dominatrice del girone, se la vedrà al Candia con lo Ziano: cinque punti di vantaggio per i neroverdi nei confronti delle quattro inseguitrici; tra queste è il Rottofreno a rischiare maggiormente nella trasferta di San Nazzaro.

Nel girone A di Seconda Categoria invece, coppia al comando. Il Podenzano, che fa visita al Calendasco, e la Sarmatese che invece attende l’arrivo del Niviano. Nel girone B, c’è anche il Corte Calcio nel terzetto di testa: gli uomini di mister Bricchi saranno impegnati nel temibilissimo confronto di Caorso.

Per chiudere, in Terza Categoria, la neo battistrada Junior Drago affronta la BF Bettola: a sperare in un inciampo di Cippelletti e soci c’è la Pianellese che se la vedrà tra le mura amiche con il Gropparello.