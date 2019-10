Cortemaggiore corsaro in Sardegna: battuto Norbello 4-2. La corsa in vetta continua

Continua la corsa in vetta al campionato di Serie A1 di tennistavolo femminile della Teco Corte Auto Cortemaggiore, che nel weekend ha battuto a domicilio Norbello con il punteggio di 4-2. Sfida davvero avvincente, con le magiostrine in grado (dopo un avvio zoppicante) di far valere tutta la propria qualità. Sugli scudi le stelle Sabitova e Paskauskiene, per una vittoria che potrebbe rivelarsi determinante ai fini della qualificazione alla Coppa Italia.

TABELLINI

ARGUELLES -RONCALLO 3-0

COLANTONI- SABITOVA 1-3

CAVALLI-PASKAUSKIENE 1-3

COLANTONI –BARANI 3-1

ARGUELLES – PASKAUSKIENE 1-3

CAVALLI –SABITOVA 2-3